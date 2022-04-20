Масалитин: ЦСКА в матче со «Спартаком» разочаровал — вообще ничего не получалось

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу «Спартака» над армейцами в 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.

«ЦСКА сегодня просто разочаровал своей игрой. Настрой был хороший у команд, но игра не очень порадовала. У ЦСКА вообще ничего не получалось. «Спартак» в первом тайме переиграл: насытил среднюю линию, не давал ЦСКА создавать вообще ничего. Каждая атака «Спартака» доходила до логического завершения. Если бы не мастерство Акинфеева, то в первом тайме «Спартак» пару-тройку мячей забил.

Во втором тайме «Спартак» отталкивался от счёта, а ЦСКА ничего не сделал. Две штанги были хаотично созданы. Во втором тайме даже игры не было. «Спартак» выжидал на контратаках, реализация подвела. У ЦСКА вообще игры не было. Впереди ничего не получалось: ни Языджи, ни Карраскаль, ни Медина ничего не создали. В середине не было помощи ни от Мухина, ни от Гбамена. Марио с Обляковым просто выпали. Вся игра спереди — просто катастрофа. Сзади тоже: всё давать принимать, разыгрывать — так нельзя. Кроме настроя — ничего. «Спартак» тоже настроился, просто больше моментов создал», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.