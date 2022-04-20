Алексей Березуцкий высказался о спаде ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил состояние команды после поражения от «Спартака» в четвертьфинале Кубка России по футболу сезона-2021/2022 (0:1). Единственный гол был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

«У команды спад — это очевидно. Это связано с состоянием. Большое количество футболистов пропускали три-четыре дня, неделю. Этот месяц нельзя занести нам в актив. Мы знаем, что Дзагоев — игрок эпизода, но любой игрок должен давать большой объём. Сейчас для Дзагоева это тяжело делать», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.