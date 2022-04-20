Бакаев: благодаря таким играм, как с ЦСКА, болельщики могут простить нас за сезон

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 с ЦСКА (1:0).

«Выиграли в очень важном матче. Благодаря таким играм нас болельщики могут простить за сезон. Теперь надо выиграть полуфинал и финал. Недовольство при замене? Нет, это эмоции», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.



«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.