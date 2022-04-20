«Я злопамятный». Бакаев объяснил свой жест в дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев объяснил свой жест после забитого мяча в матче с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 (1:0). Бакаев забил пенальти на 21-й минуте встречи.

«Поднёс руку к уху при забитом мяче? В прошлой игре такой же момент был у них, вот ответочка Языджи. У нас дома они это делали. В этом смысле я злопамятный. Что касается желаемого соперника, то это «Динамо». Хочется их пройти, это принципиально», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.