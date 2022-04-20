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Головин прокомментировал победу над «Ниццей». Полузащитник забил победный гол

Головин прокомментировал победу над «Ниццей». Полузащитник забил победный гол
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в чемпионате Франции (1:0).

«Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определённый ажиотаж перед играми. Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения. Была игра за шесть очков. Конечно, нам нужно было победить, и здорово, что получилось это сделать.

Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать всё возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди ещё есть матчи, нужно выигрывать и делать всё, что от нас зависит. Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», — сказал россиянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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