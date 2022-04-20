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Зелимхан Бакаев считает, что «Спартак» может отмазаться за сезон, только выиграв Кубок

Зелимхан Бакаев считает, что «Спартак» может отмазаться за сезон, только выиграв Кубок
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев считает, что красно-белые могут сгладить плохой сезон победой в Кубке.

«Отмазаться за сезон можно, только выиграв Кубок? Да. В Лиге Европы мы достойно выступили, теперь надо Кубок выиграть — и будет нормально».

Было много людей в запасе из «Спартака-2»? Бывает такое, что проблемы со здоровьем, травмы. Я сегодня был очень рад за некоторых ребят, которые, несмотря на свои проблемы, вышли и отыграли эту игру как никогда. Кто-то даже не тренировался перед этой игрой. Были проблемы у Зобнина, у Соболева, у Литвинова. Но они вышли и как мужики отыграли».

Почему было много жёлтых карточек? Потому что дерби. Это нормально», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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