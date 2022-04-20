Георгий Джикия оценил судейство в дерби ЦСКА — «Спартак» в Кубке России

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оценил судейство в матче с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России-2021/2022.
«Последний раз в «Лужниках» играл вроде бы со сборной. Если будет этот стадион — хорошо, будет в Москве — отлично. Главное — быть в финале. Судья упустил игру и были стыки? Это дерби, были стыки, моменты, грубая игра. Понятное дело, судья разбирался в моментах. Оценивать, где правильно, а где нет… моменты я не пересматривал. В целом доволен судейством, но, опять же, могу быть доволен, наверное, потому, что моя команда выиграла. Судейство один раз обсуждал, больше этого делать не хочу. Накалённая обстановка как у судей, так и у игроков, всем спокойствия и удачи», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 апреля 2022
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