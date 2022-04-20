«Осасуна» — «Реал»: хозяева пропустили, но сразу же сравняли счёт

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимает «Реал».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте защитник «сливочных» Давид Алаба вывел свою команду вперёд, но уже через две минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Реал».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.
«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 32 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 75 очков.
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