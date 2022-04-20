Джикия: Жиго попросил подойти к фанатам и исполнить «ауф» — это его последнее дерби

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о праздновании победы над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России-2021/2022 (1:0).
«Тройка — я, Жиго и Чернов? Три игры не проигрывали. Главное, что команда зарабатывает очки. Понятно, что Чернов — новенький футболист у нас. Для него сегодня тоже была принципиальная игра. Это отличный профессионал, мы очень довольны, хорошо играем и чувствуем друг друга.
Не общались с Кофрие по поводу его момента. Если бы забил, понятное дело, был бы исторический момент. Конечно, поздравили бы. С каким счётом должен был закончиться матч? Он закончился 1:0, и я этим доволен. Традиционный «ауф»? Это фишка Жиго. Сегодня он тоже попросил подойти к фанатам. Для него это последнее дерби с ЦСКА», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 апреля 2022
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