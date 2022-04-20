Джикия: сказал, что организую банкет, если Бакаев сделает хет-трик в дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём обещании, связанном с действиями полузащитника Зелимхана Бакаева в кубковой игре с ЦСКА (1:0).

«Это награда лучшему игроку матча (Джикия стоит с наградой. — Прим. «Чемпионата»). Народ не обманешь. Хотите посмотреть? Сколько таких дома? Не знаю. Отдал бы Бакаеву? Да. Не знаю, почему меня признали лучшим в матче. Не я себя выбирал.



Я сказал, что организую банкет, если Бакаев забьёт хет-трик. Откуда у вас такие подробности про два миллиона? Откуда у Дмитрия Шнякина такие подробности? Будем тогда разбираться, кто в раздевалке так много разговаривает. Это нехорошо, когда такая информация выходит из зала теорий», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.