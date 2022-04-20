Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, осталась ли мотивация у «Спартака» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы в матче с ЦСКА в рамках Кубка России-2021/2022 (1:0) поделился ожиданиями от встречи с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ. Поединок пройдёт 24 апреля.

«Есть ли ещё какая-то мотивация в РПЛ перед «Ростовом»? Конечно. «Ростов» — это очень серьёзный соперник. Там очень сильный тренер. С «Ростовом» просто не будет. Это будет очень тяжёлая игра, и надо сфокусироваться. Поедем на поезде вроде бы», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.