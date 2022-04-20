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Джикия: на тренировке шутили, что ситуация заставляет объединиться «Спартак» и «Спартак-2»

Джикия: на тренировке шутили, что ситуация заставляет объединиться «Спартак» и «Спартак-2»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в дерби в рамках 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Акинфеев — отличный вратарь. Мы не реализовали моменты. Все победы важны. Сегодня была такая первая историческая игра нового столетия. Первое дерби. Приятно, конечно, обыграть на выезде сильную команду. Повторюсь, это было дерби. Конечно, настроение хорошее. Но следующая игра уже очень скоро. Поэтому спокойно идём дальше.

Всех ли молодых футболистов знал? Я вчера пришёл на тренировку… (смеётся) Нас было 50 на 50 просто. Мы вчера знакомились с ребятами, спрашивали друг друга. Была такая шутка, что тяжёлые времена заставляют объединиться «Спартак» и «Спартак-2». С нами много молодых тренируется, и тренерский штаб много молодых смотрит. Конечно, это хорошо, и у нас не совсем хорошая ситуация: много травмированных», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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