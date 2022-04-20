Джикия оценил игру Классена в дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру Леона Классена в дерби с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Присутствовал ли факт реванша в настрое? Об этом никто не думал. Тогда был сезон, много игр. Сегодня была обычная ситуация: либо ты выигрываешь — и идёшь дальше, либо проигрываешь — и идёшь домой. Вот с таким настроем выходили. Самое главное, выиграли.



Леон Классен молодец. Хорошо оцениваю. Провёл хорошую игру. Поздравили его с дебютом. Поэтому пусть работает, и всё будет хорошо. Победа в Кубке спасёт сезон, я согласен. Но Лигу Европы, понятное дело, уже забыли. Ставка сейчас на Кубок — это да.



Не от меня зависит, кто будет следующим соперником, понятное дело, будет жребий. Хочется сыграть дома, на родном стадионе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.