Джикия: перед дерби Ваноли показал момент с празднованием гола Языджи на нашем стадионе

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от победы в матче с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России-2021/2022 (1:0).
Единственный гол был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
«Ваноли показал момент с празднованием гола Языджи на нашем стадионе, и Зелимхан сегодня так же показал, когда забил. Наверное, это не оскорбительное празднование, но дело каждого, как праздновать. Кто-то ухо показывает, а кто-то другие части тела. Такое бывает.
Приятен ли вдвойне тот факт, что обыграли ЦСКА на их стадионе? Конечно, приятно. У многих ребят это было впервые, я здесь это делал. Я знаю, каково это, поэтому вдвойне приятно», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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