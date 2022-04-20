Джикия: перед дерби Ваноли показал момент с празднованием гола Языджи на нашем стадионе

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от победы в матче с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России-2021/2022 (1:0).

Единственный гол был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

«Ваноли показал момент с празднованием гола Языджи на нашем стадионе, и Зелимхан сегодня так же показал, когда забил. Наверное, это не оскорбительное празднование, но дело каждого, как праздновать. Кто-то ухо показывает, а кто-то другие части тела. Такое бывает.

Приятен ли вдвойне тот факт, что обыграли ЦСКА на их стадионе? Конечно, приятно. У многих ребят это было впервые, я здесь это делал. Я знаю, каково это, поэтому вдвойне приятно», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.