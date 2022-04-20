Джикия заявил, что «Спартаку» не хватает своих болельщиков

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал об атмосфере в матче с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России-2021/2022. Красно-белые обыграли армейцев со счётом 1:0.
«Конечно, не хватает своих болельщиков. Хочется их видеть. Но есть ситуация, которая на сегодняшний день ещё не решена, поэтому тоже с пониманием отношусь к ним.
Мой навес в первом тайме? Шикарный. Лучший ассист не запороли — он ещё впереди. Это была обычная, рядовая подача на дальнюю штангу. Шамару ничего не сказал. Главное, что выиграли, поэтому ничего не сказал», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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