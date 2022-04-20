«Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на 11-е место в чемпионате

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил полузащитник «сорок» Мигель Альмирон. Спустя минуту после взятия ворот парагваец получил жёлтую карточку.

После этого матча подопечные Эдди Хау поднялись на 11-е место в английской Премьер-лиге. В активе «сорок» — 40 очков. «Орлы» (37) занимают тринадцатое место в турнире после 33 сыгранных матчей. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (76), действующий чемпион страны — «Манчестер Сити» (74). «Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.