«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби и прервал серию из трёх поражений в АПЛ

Сегодня, 20 апреля, на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 4:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте нападающий «канониров» Эдвард Нкетиа вывел свою команду вперёд. Через четыре минуты ответный мяч забил форвард синих Тимо Вернер.
На 27-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «аристократов» Сесар Аспиликуэта.
На 57-й минуте Нкетиа оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время форвард «канониров» Букайо Сака реализовал пенальти в ворота «Челси».
Благодаря победе в матче с «Челси» «Арсенал» прервал серию из трёх подряд поражений в чемпионате Англии.
«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (57) — на пятом месте.
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