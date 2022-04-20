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«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби и прервал серию из трёх поражений в АПЛ

«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби и прервал серию из трёх поражений в АПЛ
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Сегодня, 20 апреля, на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 4:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте нападающий «канониров» Эдвард Нкетиа вывел свою команду вперёд. Через четыре минуты ответный мяч забил форвард синих Тимо Вернер.

На 27-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «аристократов» Сесар Аспиликуэта.

На 57-й минуте Нкетиа оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время форвард «канониров» Букайо Сака реализовал пенальти в ворота «Челси».

Благодаря победе в матче с «Челси» «Арсенал» прервал серию из трёх подряд поражений в чемпионате Англии.

«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (57) — на пятом месте.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
20 апреля 2022, среда. 21:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Нкетиа – 13'   1:1 Вернер – 17'   1:2 Смит-Роу – 27'   2:2 Аспиликуэта – 32'   2:3 Нкетиа – 57'   2:4 Сака – 90+2' (пен)
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