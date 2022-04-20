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«РБ Лейпциг» вырвал победу у «Униона» на 92-й минуте и вышел в финал Кубка Германии

«РБ Лейпциг» вырвал победу у «Униона» на 92-й минуте и вышел в финал Кубка Германии
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Сегодня, 20 апреля, состоялся полуфинальный матч в рамках Кубка Германии между «РБ Лейпциг» и берлинским «Унионом». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 25-й минуте открыли гости — отличился Шеральдо Бекер после паса Кристофера Триммеля. Во втором тайме хозяева восстановили равенство на табло — Андре Силва реализовал пенальти. На 92-й минуте победу подопечным Доменико Тедеско принёс Эмиль Форсберг, ему ассистировал Бенджамин Хенрихс.

Вчера «Фрайбург» стал первым финалистом национального Кубка. Команда со счётом 3:1 уверенно обыграла «Гамбург», выступающий во втором по силе немецком чемпионате.

Кубок Германии. 1/2 финала
20 апреля 2022, среда. 21:45 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 1
Унион
Берлин
0:1 Бекер – 25'   1:1 А. Силва – 61' (пен)   2:1 Форсберг – 90+2'
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