«РБ Лейпциг» вырвал победу у «Униона» на 92-й минуте и вышел в финал Кубка Германии

Сегодня, 20 апреля, состоялся полуфинальный матч в рамках Кубка Германии между «РБ Лейпциг» и берлинским «Унионом». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 25-й минуте открыли гости — отличился Шеральдо Бекер после паса Кристофера Триммеля. Во втором тайме хозяева восстановили равенство на табло — Андре Силва реализовал пенальти. На 92-й минуте победу подопечным Доменико Тедеско принёс Эмиль Форсберг, ему ассистировал Бенджамин Хенрихс.

Вчера «Фрайбург» стал первым финалистом национального Кубка. Команда со счётом 3:1 уверенно обыграла «Гамбург», выступающий во втором по силе немецком чемпионате.