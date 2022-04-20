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«Марсель» в упорной борьбе обыграл «Нант» в матче 33-го тура Лиги 1

«Марсель» в упорной борьбе обыграл «Нант» в матче 33-го тура Лиги 1
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«Марсель» одержал волевую домашнюю победу над «Нантом» в рамках 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу вице-лидера чемпионата.

Счёт на 26-й минуте открыли гости: отличился бразильский полузащитник «Нанта» Андрей Жиротто. Сравнял счёт с пенальти Димитри Пайет. Однако до конца первого тайма гостям удалось выйти вперёд: гол забил Маркус Коко. На первых минутах второго тайма Пайет вновь с пенальти сравнял счёт. На 76-й минуте полузащитник Амин Арит забил решающий гол.

Это победа позволила «Марселю» сохранить математические шансы на борьбу за чемпионство с «ПСЖ». В данный момент у парижан — 77 очков, а у «Марселя» — 62.

Франция - Лига 1. 33-й тур
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 2
Нант
Нант
0:1 Жиротто – 26'   1:1 Пайет – 40' (пен)   1:2 Коко – 42'   2:2 Пайет – 54' (пен)   3:2 Арит – 76'
Удаления: нет / Коко – 90+4'

В других матчах тура «Страсбург» одержал домашнюю победу над «Ренном» (2:1), а «Брест» обыграл «Лион» (2:1).

Франция - Лига 1. 33-й тур
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 1
Лион
Лион
1:0 Мунье – 27' (пен)   1:1 Дембеле – 72'   2:1 Кардона – 74'
Франция - Лига 1. 33-й тур
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Диалло – 4'   1:1 Терье – 54'   2:1 Ажорк – 77'
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