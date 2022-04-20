«Марсель» в упорной борьбе обыграл «Нант» в матче 33-го тура Лиги 1

«Марсель» одержал волевую домашнюю победу над «Нантом» в рамках 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу вице-лидера чемпионата.

Счёт на 26-й минуте открыли гости: отличился бразильский полузащитник «Нанта» Андрей Жиротто. Сравнял счёт с пенальти Димитри Пайет. Однако до конца первого тайма гостям удалось выйти вперёд: гол забил Маркус Коко. На первых минутах второго тайма Пайет вновь с пенальти сравнял счёт. На 76-й минуте полузащитник Амин Арит забил решающий гол.

Это победа позволила «Марселю» сохранить математические шансы на борьбу за чемпионство с «ПСЖ». В данный момент у парижан — 77 очков, а у «Марселя» — 62.

В других матчах тура «Страсбург» одержал домашнюю победу над «Ренном» (2:1), а «Брест» обыграл «Лион» (2:1).