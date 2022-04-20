«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии

Сегодня, 20 апреля, прошёл ответный матч в рамках полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу «зебр».
Счёт в игре на 32-й минуте открыл Федерико Бернардески. Нанитамо Иконе потерял мяч у чужой штрафной, и пошла атака «Ювентуса». Альваро Мората прошёл по левому флангу к штрафной, навесил — Душан Влахович в прыжке не дотянулся до мяча, но и Бартломей Дронговский до него не добрался. Кристиано Бираги головой прервал передачу, но выбил прямо на Бернардески, который резко пробил по дуге в дальний угол. Дронговский пытался в прыжке достать до мяча, однако тот пролетел прямо над его рукой. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. За минуту до финального свистка Данило укрепил преимущество хозяев.
Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Отметим, что «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Туринцы завоёвывали этот трофей 14 раз.
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