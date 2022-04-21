Самуэль Жиго: период в «Спартаке» — лучший в моей карьере

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о периоде игры за московский клуб.

«Не очень хочу думать, что это мой последний месяц в России. Наслаждаюсь каждым днём с командой. Просто наслаждаюсь. Очень рад играть за «Спартак». «Спартак» — мой лучший период в карьере? Точно да. Давайте наслаждаться», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года, когда перешёл из бельгийского «Гента» за € 8 млн. Летом француз присоединится к «Марселю». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В нынешнем сезоне французский защитник сыграл за «Спартак» в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.