Самуэль Жиго: период в «Спартаке» — лучший в моей карьере

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о периоде игры за московский клуб.
«Не очень хочу думать, что это мой последний месяц в России. Наслаждаюсь каждым днём с командой. Просто наслаждаюсь. Очень рад играть за «Спартак». «Спартак» — мой лучший период в карьере? Точно да. Давайте наслаждаться», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года, когда перешёл из бельгийского «Гента» за € 8 млн. Летом француз присоединится к «Марселю». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.
В нынешнем сезоне французский защитник сыграл за «Спартак» в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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