Обляков: первый тайм ЦСКА был провальным. Чего-то боялись, «Спартак» был опаснее

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал вылет команды из Кубка России.
«После поражений всегда тяжело что-то сказать, первый тайм был провальный, чего-то боялись, хотя домашний стадион, ошибались в простых ситуациях, «Спартак» был опаснее. Во втором тайме нужно было отыгрываться, ещё и в меньшинстве, но моменты были, две штанги — они были не за нас, к сожалению. Да и у «Спартака» тоже были контратаки — Игорь сыграл фантастически.
Если бы мы с первого тайма играли так, как начали играть во втором, то счёт был бы другим. Хочется поблагодарить болельщиков, поддержка была просто невероятная, полный стадион, фантастическая атмосфера — сразу стало понятно, как давно нам этого не хватало. Впереди нас ждёт дерби с «Динамо», рассчитываем на их поддержку, будем готовиться — смотреть надо только вперёд. И меньше слов сейчас», — сказал Обляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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