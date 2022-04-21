«Реал» обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура Примеры. Бензема дважды не забил пенальти

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:1.
На 12-й минуте защитник «сливочных» Давид Алаба вывел свою команду вперёд, но уже через две минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт. На 45-й минуте отличился нападающий «Реала» Марко Асенсио.
Асенсио выводит «Реал» вперёд:
На 52-й минуте форвард мадридцев Карим Бензема имел возможность забить с пенальти, но его удар отразил вратарь Серхио Эррера. Через семь минут Бензема снова взял мяч, для того чтобы пробить 11-метровый, но и в этот раз Эррера выручил свою команду. В добавленное ко второму тайму время забил полузащитник «Реала» Лукас Васкес.
Эррера отражает пенальти Бензема:
Бензема не забивает второй пенальти в матче:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.
«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 33 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 78 очков.
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