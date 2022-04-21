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«Реал» обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура Примеры. Бензема дважды не забил пенальти

«Реал» обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура Примеры. Бензема дважды не забил пенальти
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Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:1.

На 12-й минуте защитник «сливочных» Давид Алаба вывел свою команду вперёд, но уже через две минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт. На 45-й минуте отличился нападающий «Реала» Марко Асенсио.

Алаба открывает счёт встречи:

Ответный мяч Будимира:

Асенсио выводит «Реал» вперёд:

На 52-й минуте форвард мадридцев Карим Бензема имел возможность забить с пенальти, но его удар отразил вратарь Серхио Эррера. Через семь минут Бензема снова взял мяч, для того чтобы пробить 11-метровый, но и в этот раз Эррера выручил свою команду. В добавленное ко второму тайму время забил полузащитник «Реала» Лукас Васкес.

Эррера отражает пенальти Бензема:

Бензема не забивает второй пенальти в матче:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.

«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 33 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 78 очков.

Испания - Примера. 33-й тур
20 апреля 2022, среда. 22:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Алаба – 12'   1:1 Будимир – 13'   1:2 Асенсио – 45'   1:3 Васкес – 90+6'
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