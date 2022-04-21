Гогниев — о победе над «Зенитом»: моя команда – самая сильная, хотим играть в РПЛ

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал победу над «Зенитом» в Кубке России (2:2, 6:5 по пенальти).

«Очень хороший матч. Да, в последние 20 минут второго тайма мы физически подсели. Ребятам очень тяжело играть на таких скоростях. Конечно, моя команда доказала, что она самая сильная. Хочу поздравить болельщиков. Мы на этом не останавливаемся, будем двигаться дальше.

Мы эти штрафные наигрываем полтора месяца. Дело в том, что все команды изучают друг друга. И «Зенит» смотрел наши штрафные и знал, кто каким номером бьёт. Мы усыпили бдительность соперника, когда пробил второй игрок, а не шестой-седьмой, как обычно. Кстати, насколько я знаю, сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта. Работа просто так не уходит, мы хотим играть в РПЛ», — сказал Гогниев на пресс-конференции.