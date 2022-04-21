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Полузащитник «Алании» Хугаев прокомментировал победу над «Зенитом»

Полузащитник «Алании» Хугаев прокомментировал победу над «Зенитом»
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Полузащитник «Алании» Алан Хугаев прокомментировал выход в полуфинал Кубка России.

«Поздравляю всех с победой! Эмоции не передать, последний раз такая атмосфера была, когда с ЦСКА играли в Кубке. Сегодня первый раз в Грозный столько людей приехало — праздник получился. Даже пропустив два гола, мы не опустили руки, до конца шли вперёд и верили, что можем отыграться, болельщики очень сильно помогли.

Серию пенальти заранее не обсуждали. Не готовились к пенальти, готовились к сопернику. Думали, в основное время всё закончится, а так после игры сказали, кто первый бьёт, кто следующий. Фанатам большое спасибо. Хотелось бы, чтоб обычно хотя бы небольшая часть от тех людей, которые сегодня были, присутствовала», — сказал Хугаев на пресс-конференции.

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