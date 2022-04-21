Mirror: игрокам «МЮ» сообщили о назначении тен Хага. Официальное объявление – в субботу

Руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило футболистам о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера, сообщает Mirror.



По информации источника, клуб сделает официальное объявление о назначении нидерландца после матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоится в субботу, 23 апреля.



Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.



После 33 сыгранных туров «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.

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