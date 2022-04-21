Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель — о поражении от «Арсенала»: играя таким образом, нельзя побеждать

Тухель — о поражении от «Арсенала»: играя таким образом, нельзя побеждать
Комментарии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в игре с «Арсеналом» (2:4) в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги.

«В первом тайме игра была непредсказуемой. Счёт был 2:2, мы дважды отыгрывались. Начало матча получилось хорошим, но мы снова позволили сопернику открыть счёт. Такое количество ошибок на таком уровне просто непозволительно. Вы такого нигде не увидите – только у нас. Играя таким образом, нельзя побеждать. Мы думали, что извлекли урок после матчей с «Брентфордом» и «Реалом», но оказалось, что нет», — цитирует Тухеля Football.London.

«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (57) — на пятом месте.

Новость по теме
«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби и прервал серию из трёх поражений в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022