Тухель — о поражении от «Арсенала»: играя таким образом, нельзя побеждать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в игре с «Арсеналом» (2:4) в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги.

«В первом тайме игра была непредсказуемой. Счёт был 2:2, мы дважды отыгрывались. Начало матча получилось хорошим, но мы снова позволили сопернику открыть счёт. Такое количество ошибок на таком уровне просто непозволительно. Вы такого нигде не увидите – только у нас. Играя таким образом, нельзя побеждать. Мы думали, что извлекли урок после матчей с «Брентфордом» и «Реалом», но оказалось, что нет», — цитирует Тухеля Football.London.

«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (57) — на пятом месте.