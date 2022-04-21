Анчелотти высказался о двух незабитых пенальти Бензема в матче с «Осасуной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на два нереализованных 11-метровых в исполнении 34-летнего французского форварда Карима Бензема в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:1).



«Промахивается тот, кто подходит к точке. На этот раз промахнулся Карим, ничего страшного не произошло, так помимо двух нереализованных пенальти, он провёл прекрасный матч. Был бы ещё один пенальти – он бы также пошёл пробивать его.

Не думал ли я дать отдых Бензема? Те, кто играл, были в хороших кондициях, в том числе Карим и Алаба. В этом решении не было риска», — приводит слова Анчелотти AS.

Первый незабитый пенальти Бензема в игре с «Осасуной».

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Второй незабитый пенальти Бензема в игре с «Осасуной».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 39 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 13 результативными передачами.