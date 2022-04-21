Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти высказался о двух незабитых пенальти Бензема в матче с «Осасуной»

Анчелотти высказался о двух незабитых пенальти Бензема в матче с «Осасуной»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на два нереализованных 11-метровых в исполнении 34-летнего французского форварда Карима Бензема в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:1).

«Промахивается тот, кто подходит к точке. На этот раз промахнулся Карим, ничего страшного не произошло, так помимо двух нереализованных пенальти, он провёл прекрасный матч. Был бы ещё один пенальти – он бы также пошёл пробивать его.

Не думал ли я дать отдых Бензема? Те, кто играл, были в хороших кондициях, в том числе Карим и Алаба. В этом решении не было риска», — приводит слова Анчелотти AS.

Первый незабитый пенальти Бензема в игре с «Осасуной».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Второй незабитый пенальти Бензема в игре с «Осасуной».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 39 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 13 результативными передачами.

Бензема приблизился к «Золотому мячу». Потрясающая неделя голов и рекордов от француза! Бензема приблизился к «Золотому мячу». Потрясающая неделя голов и рекордов от француза!
Бензема зажигает в 30+. Кто ещё из футбольных топов раскрылся так же поздно? Бензема зажигает в 30+. Кто ещё из футбольных топов раскрылся так же поздно?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022