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«Ньюкасл» впервые с 2004 года выиграл 6 подряд домашних матчей в чемпионате Англии

«Ньюкасл» впервые с 2004 года выиграл 6 подряд домашних матчей в чемпионате Англии
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«Ньюкасл» под руководством 44-летнего британского специалиста Эдди Хау одержал шестую победу кряду на домашнем стадионе – «Сент-Джеймс Парке» в чемпионате Англии, разобравшись с «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 30-го тура.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», ранее подобная серия «сорокам» удавалась под руководством сэра Бобби Робсона в апреле 2006 года. При этом отмечается, что «Ньюкасл» в 2022 году одержал уже девять побед – это больше, чем за весь прошлый календарный год (8).

  • 20 апреля – победа над «Кристал Пэлас» (1:0);
  • 17 апреля – победа над «Лестером» (2:1);
  • 8 апреля – победа над «Вулверхэмптоном» (1:0);
  • 5 марта – победа над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1);
  • 13 февраля – победа над «Астон Виллой» (1:0);
  • 8 февраля – победа над «Эвертоном» (3:1).
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