«Ньюкасл» впервые с 2004 года выиграл 6 подряд домашних матчей в чемпионате Англии

«Ньюкасл» под руководством 44-летнего британского специалиста Эдди Хау одержал шестую победу кряду на домашнем стадионе – «Сент-Джеймс Парке» в чемпионате Англии, разобравшись с «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 30-го тура.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», ранее подобная серия «сорокам» удавалась под руководством сэра Бобби Робсона в апреле 2006 года. При этом отмечается, что «Ньюкасл» в 2022 году одержал уже девять побед – это больше, чем за весь прошлый календарный год (8).