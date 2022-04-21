«Ситуация должна измениться». Кейлор Навас выразил недовольство игровым временем в «ПСЖ»

35-летний костариканский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас выразил мнение о недостаточном количестве игрового времени и предупредил руководство, что ситуация должна измениться.

«Я счастлив в Париже, у меня хорошие отношения с Доннаруммой, но я хочу проводить на поле все матчи, поэтому я не хотел бы повторения нынешнего сезона. Ситуация должна измениться», — сказал Навас в эфире Canal+, слова которого приводит AS.

В нынешнем сезоне Кейлор Навас принял участие в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в девяти из которых отстоял на ноль, а в остальных встречах пропустил 21 мяч. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Отметим, что большую часть матчей Навас провёл в чемпионате Франции, в Лиге чемпионов он выходил в старте лишь трижды – все на групповом этапе. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от мадридского «Реала» (2:3 общ.).