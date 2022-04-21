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Фердинанд: непохоже, что кто-либо из игроков хочет оставаться в «МЮ»

Фердинанд: непохоже, что кто-либо из игроков хочет оставаться в «МЮ»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил о возможном массовом уходе игроков из клуба.

«Непохоже, что кто-либо из игроков хочет оставаться в этой команде, все хотят уйти. Кажется, что около 15 футболистов готовятся собрать чемоданы и покинуть «МЮ». Бывало ли такое вообще? У команды будет новый тренер, он должен быть Эйнштейном, чтобы изменить ситуацию», — цитирует Фердинанда The Telegraph.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» возглавит Эрик тен Хаг, который сейчас тренирует амстердамский «Аякс».

После 33 матчей «МЮ» занимает шестое место в АПЛ. В активе «красных дьяволов» 54 очка. Команда уже завершила участие в Лиге чемпионов, проиграв в 1/8 финала по сумме двух матчей мадридскому «Атлетико» (1:1, 0:1).

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