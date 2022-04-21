Манчини рассказал о том, кто сыграет с Аргентиной в товарищеском матче

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, кто примет участие в товарищеском матче с Аргентиной.
«Как и в матче с Турцией, шанс получат несколько молодых игроков, но если все будут доступны, то на поле выйдут те, кто победил на чемпионате Европы. Именно они заработали этот матч, выиграв турнир.
Инсинье и Иммобиле примут участие в этой игре. Посмотрим, что будет после этого. Прошёл месяц с момента стыков на чемпионат мира. Разочарование остаётся, но, к сожалению, бывают моменты, когда что-то идёт не по плану», — цитирует Манчини Football Italia.
Матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки состоится 1 июня 2022 года в Лондоне.
УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча, которая пройдёт летом следующего года, получила название «Финалиссима».
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