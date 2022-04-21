Нападающий «Арсенала» Сака: мы хотели, чтобы болельщики поверили в нас
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о победе «канониров» над «Челси» (4:2) в выездном отложенном матче 25-го тура чемпионата Англии.
«Мы хотели, чтобы болельщики поверили в нас, и мы это сделали. Показали бой и характер. Это замечательный результат. Эта победа очень много значит для нас. Проигрывать три матча подряд очень тяжело», — цитирует Сака BBC.
Напомним, что «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 57 очков после 32 туров. Аналогичное количество баллов, но с лучшими дополнительными показателями, имеет «Тоттенхэм», занимающий 4-е место. «Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает 3-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.
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