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Мбаппе догнал Ибрагимовича по голам за «ПСЖ», до рекорда 25 мячей

Мбаппе догнал Ибрагимовича по голам за «ПСЖ», до рекорда 25 мячей
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«Пари Сен-Жермен» на выезде одержал разгромную победу над «Анже» в рамках 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 25-й минуте счёт открыл нападающий Килиан Мбаппе.

Таким образом, данный гол стал для французского нападающего 113-м за парижский клуб. По этому показателю он вышел на второе место, которое теперь делит с Златаном Ибрагимовичем.

Чтобы достичь этой отметки, Мбаппе понадобилось 137 игр, шведу – 122. Рекордсменом «ПСЖ» по забитым голам в Лиге 1 является уругваец Эдинсон Кавани, на его счету 138 мячей.

31 августа 2017 года Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды до конца сезона-2017/2018. Парижский клуб выкупил игрока по истечении срока аренды за € 180 млн.

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