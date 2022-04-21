Главный тренер «Монако» Клеман: победа над «Ниццей» действительно заслуженная

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:0).
«Всегда непросто играть с «Ниццей», которая обладает лучшей защитой в чемпионате Франции. Но это действительно заслуженная победа, потому что нам удалось создать больше опасных моментов, а также мы смогли сохранить за собой инициативу в первом тайме, и хорошо, что нам удалось забить до перерыва.
Во второй тайме «Ницце» нужно было выстраивать свою игру, поэтому мы действовали немного ближе к своим воротам, но это не помешало нам создавать опасность и в их штрафной. Александру Нюбелю не пришлось спасать команду своими сейвами, так как все наши игроки хорошо оборонялись», — приводит слова Клемана пресс-служба клуба.
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