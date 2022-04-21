«Ювентус» обновил рекорд по играм в финале кубка Италии

Сегодня, 20 апреля, прошёл ответный матч в рамках полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу «зебр». Таким образом, для «Ювентуса» этот финал будет 21-м в истории клуба, что является рекордом среди всех итальянских команд.

Второе место занимает «Рома». У команды Жозе Моуринью 17 финалов, в которых они одержали девять побед и потерпели восемь поражений.

Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Отметим, что «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Туринцы завоёвывали этот трофей 14 раз.