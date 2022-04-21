Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» готов выделить крупную сумму на 2-х защитников «Торино»

«Тоттенхэм» готов выделить крупную сумму на 2-х защитников «Торино»
Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» крайне заинтересован в подписании защитников «Торино» Глейсона Бремера и Уилфрида Синго в летнее трансферное окно. Клуб планирует выделить на покупку двух игроков в общей сложности € 50 млн.

Как сообщает Tuttosport, подписать игроков обороняющегося плана хочет главный тренер лондонской команды Антонио Конте.

Контракт Бремера истекает в июне 2024 года. 25-летнего бразильца, портал Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провёл за «Торино» 30 матчей и забил три гола.

Синго же сыграл за «быков» 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

Контракт 21-летнего ивуарийца с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.

Новость по теме
Кейн останется в «Тоттенхэме», если случится трансфер Холанда в «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022