«Тоттенхэм» готов выделить крупную сумму на 2-х защитников «Торино»
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«Тоттенхэм Хотспур» крайне заинтересован в подписании защитников «Торино» Глейсона Бремера и Уилфрида Синго в летнее трансферное окно. Клуб планирует выделить на покупку двух игроков в общей сложности € 50 млн.
Как сообщает Tuttosport, подписать игроков обороняющегося плана хочет главный тренер лондонской команды Антонио Конте.
Контракт Бремера истекает в июне 2024 года. 25-летнего бразильца, портал Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.
В этом сезоне защитник провёл за «Торино» 30 матчей и забил три гола.
Синго же сыграл за «быков» 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.
Контракт 21-летнего ивуарийца с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.
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