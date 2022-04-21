«Тоттенхэм» готов выделить крупную сумму на 2-х защитников «Торино»

«Тоттенхэм Хотспур» крайне заинтересован в подписании защитников «Торино» Глейсона Бремера и Уилфрида Синго в летнее трансферное окно. Клуб планирует выделить на покупку двух игроков в общей сложности € 50 млн.

Как сообщает Tuttosport, подписать игроков обороняющегося плана хочет главный тренер лондонской команды Антонио Конте.

Контракт Бремера истекает в июне 2024 года. 25-летнего бразильца, портал Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.



В этом сезоне защитник провёл за «Торино» 30 матчей и забил три гола.

Синго же сыграл за «быков» 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.



Контракт 21-летнего ивуарийца с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.