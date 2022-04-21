Главный тренер «Кристал Пэлас» Виейра прокомментировал поражение от «Ньюкасла»
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Главный тренер «Кристал Пэлас» и в прошлом легендарный игрок Патрик Виейра прокомментировал поражение от «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) в 30-м туре английской Премьер-лиги. Единственный гол забил Мигель Альмирон в начале первого тайма.
«Это заслуга «Ньюкасла». Я думаю, что они очень хорошо защищались и создавали нам трудности. Игра в понедельник (дома с «Лидсом». — Прим. «Чемпионата») поможет нам немного прийти в себя. Полуфинальное поражение (от «Челси» в Кубке Англии. — Прим. «Чемпионата») оставило след на нас, поэтому нам потребовалось некоторое время, чтобы собраться и найти игру. Мы должны вернуться к тому, как мы изначально начинали играть, и усердно работать, чтобы получить то, что хотим», — приводит слова Виейра BBC.
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