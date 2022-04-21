Тухель отметил плохое состояние газона после поражения от «Арсенала»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель подчеркнул неудовлетворительное состояние газона после поражения в лондонском дерби от «Арсенала».
«Сегодня было очень некомфортное поле для игры в футбол. Возможно, это прозвучит как оправдание, но сегодня у нас возникли сложности из-за состояния поля. Когда Андреас (Кристенсен. – Прим. «Чемпионата») пытался отыграть назад на голкипера, мяч неудачно отскочил перед ним.
Мы допустили аналогичную ошибку против «Реала», и это стоило нам продолжения борьбы в Лиге чемпионов», – приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».
«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», имея в своём активе 57 очков, располагается на пятой строчке.
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