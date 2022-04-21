Тухель отметил плохое состояние газона после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подчеркнул неудовлетворительное состояние газона после поражения в лондонском дерби от «Арсенала».

«Сегодня было очень некомфортное поле для игры в футбол. Возможно, это прозвучит как оправдание, но сегодня у нас возникли сложности из-за состояния поля. Когда Андреас (Кристенсен. – Прим. «Чемпионата») пытался отыграть назад на голкипера, мяч неудачно отскочил перед ним.



Мы допустили аналогичную ошибку против «Реала», и это стоило нам продолжения борьбы в Лиге чемпионов», – приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», имея в своём активе 57 очков, располагается на пятой строчке.