«Влаховичу не хватает опыта». Аллегри — про неважную игру серба с «Фиорентиной»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по безголевому матчу Душана Влаховича с «Фиорентиной».
«У него спад физической формы, и это вполне естественно – он не привык играть каждые три дня.
Не устану повторять, что парню всего лишь 22 года, ему ещё не хватает опыта. Влаховичу нужно научиться справляться с неудачами и не расстраиваться, когда что-то идёт не по плану», – приводит слова Аллегри Football Italia.
В текущем сезоне Серии А на счету Влаховича 23 гола и 3 голевые передачи в 31 матче. Он перебрался в туринский «Ювентус» из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно. За клуб из Турина сербский нападающий провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.
Напомним, 20 апреля прошёл ответный матч в рамках полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу «старой синьоры».
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