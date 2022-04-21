50-й гол Овечкина, Головин принёс победу «Монако». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 50-й гол в сезоне, полузащитник «Монако» Александр Головин принёс победу своей команде, российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов вывел свою команду в финал Кубка Венгрии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин вошёл в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя результат Хаверчука.
2. «Монако» обыграл «Ниццу» благодаря голу Головина и обошёл её в таблице Лиги 1.
3. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Дьер» и вышел в финал Кубка Венгрии.
4. Александр Овечкин побил рекорд Теэму Селянне в НХЛ 15-летней давности.
5. Алексей Березуцкий объяснил, почему ЦСКА проиграл «Спартаку» в Кубке России.
6. «Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби и прервал серию из трёх поражений в АПЛ.
7. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам в НХЛ с 50 голами.
8. «Я злопамятный». Бакаев объяснил свой жест в дерби с ЦСКА.
9. Полузащитник «Алании»: смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол.
10. Жигулёв, не игравший с февраля, покинул польский «Заглембе». Ранее из клуба ушёл Башкиров.
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