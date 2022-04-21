50-й гол Овечкина, Головин принёс победу «Монако». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 50-й гол в сезоне, полузащитник «Монако» Александр Головин принёс победу своей команде, российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов вывел свою команду в финал Кубка Венгрии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин вошёл в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя результат Хаверчука.

2. «Монако» обыграл «Ниццу» благодаря голу Головина и обошёл её в таблице Лиги 1.

3. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Дьер» и вышел в финал Кубка Венгрии.

4. Александр Овечкин побил рекорд Теэму Селянне в НХЛ 15-летней давности.

5. Алексей Березуцкий объяснил, почему ЦСКА проиграл «Спартаку» в Кубке России.

6. «Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби и прервал серию из трёх поражений в АПЛ.

7. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам в НХЛ с 50 голами.

8. «Я злопамятный». Бакаев объяснил свой жест в дерби с ЦСКА.

9. Полузащитник «Алании»: смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол.

10. Жигулёв, не игравший с февраля, покинул польский «Заглембе». Ранее из клуба ушёл Башкиров.