Кевин Де Брёйне провёл 300 матчей за «Манчестер Сити»

Вчера, 20 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере, сильнее оказались хозяева — 3:0. В этом матче принимал участие бельгийский полузащитник «Сити» Кевин Де Брёйне. Эта игра стала для него 300-й в футболке клуба. В юбилейном матче он отдал голевую передачу.



Кевин Де Брёйне в этом сезоне сыграл в АПЛ в составе «Манчестер Сити» 25 матчей, забив 11 голов и отдав 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Де Брёйне в € 90 млн.



За 300 матчей бельгиец 81 раз поражал ворота соперников и 116 раз отдал пас на гол партнёрам по команде.

На данный момент лидером АПЛ является «Манчестер Сити». В их активе 77 очков.