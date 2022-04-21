Бензема повторил уникальное достижение из-за 2 незабитых пенальти

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не смог реализовать два пенальти в матче 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Осасуной» (3:1).
Таким образом, 34-летний француз стал первым за 16 лет футболистом, не забившим два пенальти в одной игре Ла Лиги. В апреле 2006 года это случилось с экс-нападающим «Эспаньола» Раулем Тамудо – в игре с «Бетисом» (2:0).
На 12-й минуте защитник «сливочных» Давид Алаба вывел свою команду вперёд, но уже через две минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт. На 45-й минуте отличился нападающий «Реала» Марко Асенсио.
На 52-й минуте форвард мадридцев Карим Бензема имел возможность забить с пенальти, но его удар отразил вратарь Серхио Эррера. Через семь минут Бензема снова взял мяч, для того чтобы пробить 11-метровый, но и в этот раз Эррера выручил свою команду. В добавленное ко второму тайму время забил полузащитник «Реала» Лукас Васкес.
«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 33 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 78 очков.
- 21 апреля 2022
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
08:59
-
08:55
-
08:55
-
08:30
-
08:23
-
08:00
-
07:57
-
06:54
-
06:40
-
06:09
-
05:53
-
05:49
-
05:45
-
05:35
-
04:49
-
04:35
-
04:19
-
04:07
-
04:05
-
03:27
-
03:16
-
03:04
-
03:03
-
02:37
-
02:29
-
02:11
-
02:09
-
01:52
-
01:39
-
01:30