Бензема повторил уникальное достижение из-за 2 незабитых пенальти

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не смог реализовать два пенальти в матче 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Осасуной» (3:1).



Таким образом, 34-летний француз стал первым за 16 лет футболистом, не забившим два пенальти в одной игре Ла Лиги. В апреле 2006 года это случилось с экс-нападающим «Эспаньола» Раулем Тамудо – в игре с «Бетисом» (2:0).

На 12-й минуте защитник «сливочных» Давид Алаба вывел свою команду вперёд, но уже через две минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт. На 45-й минуте отличился нападающий «Реала» Марко Асенсио.

На 52-й минуте форвард мадридцев Карим Бензема имел возможность забить с пенальти, но его удар отразил вратарь Серхио Эррера. Через семь минут Бензема снова взял мяч, для того чтобы пробить 11-метровый, но и в этот раз Эррера выручил свою команду. В добавленное ко второму тайму время забил полузащитник «Реала» Лукас Васкес.

«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 33 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 78 очков.