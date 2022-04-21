Полузащитник «Алании»: не готовились к пенальти с «Зенитом» — шли на победу

24-летний атакующий полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, что команда не готовилась к серии пенальти перед победной встречей с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.



«Почему Солдатенко первым пробил в серии пенальти? Был уверен в себе. Да мы все были в нём уверены. Он подошёл и сказал: «Я ударю». Мы не стали ему ничего говорить, кроме: «Давай, вперёд!»



Не обсуждали ли серию пенальти перед матчем? Нет, не готовились. Мы шли на победу, очень хотели победить. Думаю, боженька нас наградил», — сказал Гиоргобиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.



В нынешнем сезоне Гиоргобиани принял участие в 33 матчах за «Аланию» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Напомним, именно благодаря голу Николая на 90+3-й минуте со штрафного владикавказский клуб перевёл матч с «Зенитом» в серию пенальти.