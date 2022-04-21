Автор гола «Зениту» рассказал, о чём думал перед штрафным на 93-й минуте матча

24-летний атакующий полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, о чём думал перед штрафным на 93-й минуте полуфинального матча с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в Кубке России.



«Конечно, мы планировали такой розыгрыш штрафного. Разыгрывали так в ФНЛ, но никак не могли попасть по воротам: то выше, то в стенку. И вот когда надо было, он залетел.



Мы собрались командой и решили сами (так разыграть). К нам также подошёл капитан Алан Хугаев, и он сказал, что пообщался с тренерским штабом. Честно, я не видел, но он пробежал вроде оттуда, от Артурыча (главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. – Прим. «Чемпионата»). Он тоже дал немного советов, как всё сделать правильно. Сделали – забили.



Я как тренирую, так и бью. Не думал, что бью в ворота чемпиона России: знал, что мне надо забивать: последние минуты, проигрываем. Знаете, какой у меня был момент в голове? Когда отрабатываю штрафной на тренировке, то представляю, что 90-я минута, вы играете вничью и надо забить. Этот момент у меня пролетел, и я потом с улыбкой его вспомнил», — сказал Гиоргобиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.



В нынешнем сезоне Гиоргобиани принял участие в 33 матчах за «Аланию» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Напомним, именно благодаря голу Николая на 90+3-й минуте со штрафного владикавказский клуб перевёл полуфинальный матч с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в Кубке России в серию пенальти.