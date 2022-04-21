Кокорин потерял шансы завоевать трофей с «Фиорентиной» по итогам нынешнего сезона

Российский нападающий Александр Кокорин потерял шансы завоевать трофей в составе «Фиорентины» по итогам сезона-2021/2022.

Вчера, 20 апреля, «фиалки» вылетели из Кубка Италии – на стадии 1/2 финала команда Кокорина уступила «Ювентусу» по сумме двух матчей со счётом 0:3. В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает 7-е место и борется за еврокубковую зону, однако математических шансов на чемпионство у «фиалок» уже не осталось. В еврокубках нынешнего сезона команда не участвовала.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн.

Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным рассчитано до лета 2024 года. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 900 тыс.