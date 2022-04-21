Бензема не реализовал больше всех пенальти в «Реале» с момента сбора статистики

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не реализовал два одиннадцатиметровых удара в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:1). Оба удара были парированы вратарём.

34-летний француз больше всех в мадридском клубе не забил пенальти (4 из 11) в Ла Лиге с сезона-2005/2006 – с момента сбора статистики.

Также, 34-летний француз стал первым за 16 лет футболистом, не забившим два пенальти в одной игре Ла Лиги. В апреле 2006 года это случилось с экс-нападающим «Эспаньола» Раулем Тамудо – в игре с «Бетисом» (2:0).

«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 33 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 78 очков.