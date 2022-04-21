Бернардески — о выходе «Ювентуса» в финал Кубка Италии: я счастлив! Лучшие идут до конца

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески, забивший гол в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:0), прокомментировал выход команды в финал турнира.
«Я счастлив! Я не выходил на поле три месяца из-за сложной травмы, но сейчас я полностью восстановился и рад, что мы смогли пробиться в финал. Нам очень нужен был этот вечер перед нашими болельщиками, так как они всегда нас мотивируют. Лучшие команды идут до самого конца. «Интер» — очень сильный клуб, как и «Ювентус».
Был ли этот гол способом попрощаться с командой? Нет, абсолютно нет. Сезон нужно завершить, цель должна быть достигнута, и это главное», — цитирует Бернардески Football Italia.
Напомним, 20 апреля прошёл ответный матч в рамках полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу «старой синьоры».
- 21 апреля 2022
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