Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после победы в дерби с ЦСКА

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, который сейчас занимает должность координатора московского клуба, обратился к болельщикам после победы красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Эта победа — для вас, красно-белые!» — написал Ребров в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии с матча.

Напомним, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Жеребьёвка 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 мск. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.