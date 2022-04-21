Кофрие: «Спартак» сделает всё, чтобы завоевать Кубок России!

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Наша команда провела великолепный матч! Мы одержали невероятную победу в тяжелейшем дерби. Я очень счастлив, меня переполняют положительные эмоции. Какие у нас шансы выиграть титул в этом сезоне? «Спартак» сделает всё, чтобы завоевать Кубок России, мы можем это сделать!» — приводит слова Кофрие «Спорт-экспресс».

Напомним, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Жеребьёвка 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 мск. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.